Spread BTP-Bund sale fino a 240 punti

(Teleborsa) - Lo spread tra Btp e Bund già in forte rialzo, in avvio dei mercati finanziari, dopo la crisi apertasi ufficialmente ieri nell'esecutivo, amplia il guadagno eIl differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi si posiziona a 235,18 punti.E mentre il terremoto politico torna a surriscaldare lo spread,. In mattinata sono giunti spunti importanti dall'asta di BOT annuali, con i rendimenti che spiccano il volo e tornano positivi.All'asta di questa mattina, il BOT annuale è stato piazzato ad un tasso dello 0,107%, che si confronta con un rendimento negativo pari a -0,061% dell'asta precedente di luglio., con un'offerta che si è collocata a 9,3 miliardi ed un rapporto di copertura sceso a 1,44 da 1,47.Intanto si registra ancora unrispetto alla chiusura della vigilia.