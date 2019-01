Borse europee giù, Milano in rosso. Lo spread torna sopra quota 270

Ultimo aggiornamento: 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Sale molto lo spread Btp-Bund: il differenziale tocca 273 punti base, con un aumento di 21 punti, mentre il rendimento del Btp con scadenza 10 anni arriva al 2,87%.Francoforte registra un ribasso dell'1,55%, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%, mentre Parigi lascia sul tappeto una perdita dell'1,66%. Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con l'indice guida Ftse Mib che lima lo 0,61%.Nonostante lo spread con la Germania schizzato, in Piazza Affari le banche sono rimaste tranquille, ad accezione di Unipol salita di oltre il 4% e Mps in calo finale del 3,9% a 1,47 euro. Negli altri settori, bene Tim (+2%), mentre tra ititoli minori spiccano la corsa di Stefanel (+25%), Tiscali (+17%) e Zucchi, salito del 15%.