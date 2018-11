Borse europee deboli, a Piazza Affari banche in calo: Spread in rialzo a 315 punti

Borse europee deboli dopo la buona performance della vigilia incoraggiata anche dal recupero di Wall Street che poi però ha chiuso contrastata. Del resto Gran Bretagna e Italia rimangono sotto la lente: la prima, nell'attesa della firma sull'accordo definitivo per la Brexit, la seconda invece in vista di un possibile dialogo che si potrebbe riaprire tra Roma e Bruxelles dopo il no della Commissione Ue alla Legge di Bilancio per il 2018. Posizione che in mancanza di variazioni alla manovra economica apre la possibilità a una procedura di infrazione contro il Belpaese.LEGGI ANCHE Tria: conti sotto controllo, garantito calo debito Milano cede lo 0,8% e Londra lo 0,36%. Perdono quota anche Parigi (-0,4%), Madrid (-0,54%) e Francoforte (-0,25%). Lo spread si attesta a 315 punti, in lieve rialzo dalla chiusura di ieri. A Piazza Affari vanno di nuovo male le azioni delle banche, che invece ieri avevano respirato una boccata d'ossigeno. Banco Bpm cede oltre il 2%, dopo la volata della vigilia, innescata anche dall'ipotesi di operazioni straordinarie all'orizzonte, come una eventuale fusione con Cattolica. Perdono terreno le St (+1,6%), dopo il rimbalzo di ieri. Per contro sono stabili le Luxottica, visto che la vigilia avevano battuto in ritirata andando in controtendenza. Per la società si avvicina la scadenza (28 novembre) dell'offerta pubblica di scambio con EssilorLuxottica. Sul fronte dei cambi, l'euro rimane stabile attorno a 1,14 dollari: vale scambiato a 1,1408 dollari (ieri a 1,1395 dollari) e 128,85 yen (128,81), mentre il dollaro/yen si attesta a 113,02 (113). Dopo il rimbalzo della vigilia, lima invece il valore del greggio nell'attesa delle decisioni che prenderà l'Opec: il wti, contratto con consegna a gennaio, cede lo 0,29% attestandosi a 54,47 dollari al barile.