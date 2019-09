Borse europee positive. Spread a quota

Ultimo aggiornamento: 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Borse europee positive, dopo il finale al rialzo di Wall Street e Tokyo sulla riapertura delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina ad ottobre. Su anche Piazza Affari con l'indice Ftse Mib, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini. Invariato lo spread, che resta intorno a quota 150 punti base, con il rendimento del Btp decennale allo 0,85%.Dal Beige Book della Fed è emerso che l'economia americana ha continuato ad espandersi in quasi tutti gli Stati Uniti, ma a un "passo moderato" a causa delle preoccupazioni per la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il rapporto potrebbe suffragare l'intenzione dei responsabili politici di abbassare nuovamente i tassi di interesse di un modesto quarto di punto percentuale nella riunione del 17 e 18 settembre, dopo il taglio di luglio.Tra i mercati del Vecchio Continente denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,87%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,49%, positiva Parigi, che vanta un progresso dello 0,85%.Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri STMicroelectronics (+3,83%). Acquisti a piene mani su Fiat Chrysler, che vanta un incremento del 2,47%. Buona performance per Leonardo, che cresce dell'1,69%. Sostenuta Pirelli, con un discreto guadagno dell'1,55%. Enel soffre un calo dell'1,08%.Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Mutuionline (+3,62%) dopo i conti, Datalogic (+3,49%), Biesse (+3,15%) e doValue (+2,20%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con -2,74%.