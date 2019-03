Spread ai minimi da sei mesi, Piazza Affari brilla con le banche

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Borsa di Milano in rialzo: Piazza Affari svetta sui principali listini europei, rimasti poco variati. A dare linfa al listino azionario italiano contribuisce l'ottima performance dei titoli bancari in scia alle trattative tra Deutsche Bank e Commerzbank per una fusione tra le due banche tedesche.In calo lo spread: il differenziale tra il rendimento del Btp e il Bund tedesco scende a 234 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano che si posiziona al 2,42%, al livello più basso da maggio 2018. Si chiude così la prima seduta della settimana dopo che Moody's ha lasciato invariato il giudizio sul debito italiano, sostenendo il recupero dei titoli di Stato italiani che prosegue da alcune settimane.Tra i mercati del Vecchio continente Francoforte cede lo 0,25%. Londra sale dello 0,98%, mentre Parigi è quasi ferma (+0,14%). A Piazza Affari l'indice guida Ftse Mib ha terminato la giornata con un aumento dello 0,90% a 21.235 punti.Tra i migliori titoli di Milano, in evidenza Hera (+4,70%), Banco Bpm (+4,68%), Unicredit (+2,77%) e Ubi Banca (+2,75%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics, che ha chiuso a -2,50%.In apnea Salini Impregilo, che arretra del 3,08%. Pesante Juventus, che segna una discesa di ben -2,01 punti percentuali.