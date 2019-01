Borse, brillano i mercati europei. Spread in calo a 249

Ultimo aggiornamento: 12:23

, spinte dall'ottimismo su un possibile accordo commerciale tra Usa e Cina.Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 249 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si posiziona al 2,71%.in luce Francoforte, con un ampio progresso dell'1,05%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,03%, ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dell'1,22%.Tra lea grande capitalizzazione, brilla Saipem, con un forte incremento (+4,48%) dopo essersi aggiudicata due nuovi contratti offshore con Saudi Aramco. Ottima performance per STMicroelectronics, che registra un progresso del 2,64%. Exploit di Leonardo, che mostra un rialzo del 2,19%. Su di giri Tenaris (+2,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia, che prosegue le contrattazioni a -8,85% dopo il profit warning. Seduta negativa per Campari, che mostra una perdita dell'1,13%. Piccola perdita per Banco BPM, che scambia con un -0,92%.Sotto pressione Mediaset, che accusa un calo dell'1,09%.