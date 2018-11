Spread di nuovo sopra quota 300, Borsa giù

Ultimo aggiornamento: 09:58

Lo spread tra Btp e Bund torna sopra quota 300, a 303 punti base dai 299 di venerdì, con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,40%.Dopo un avvio in rialzo, Piazza Affari ha invertito la rotta ed è passata in negativo, complice l'allargamento dello spread.Sull'indice guida Ftse Mib continua a marciare a passo rapido Telecom, che sale al momento del 4,07% a 0,5372 euro per azione, dopo essere arrivata a un massimo di giornata di 0,549 euro (+5,8%). A sostenere il titolo, che rimbalza rispetto ai cali di venerdì, è il progetto del Governo di scendere in campo per favorire l'unificazione delle reti di tlc e promuovere lo sviluppo della fibra che consente velocità di navigazione superiori. L'obiettivo è creare una rete unica tra Telecom e Open Fiber in una struttura che sia in grado di raccogliere le risorse per accelerare la sostituzione del rame.Bene i petroliferi (Saipem +2,5%, Eni +1,35% e Tenaris +1,82%) e Leonardo (+1,82%), che ha firmato un contratto da 280 milioni con la Guardia di Finanza per 22 elicotteri bimotore. In coda Atlantia (-2,87%). Fuori dal listino principale è stata sospesa dalle contrattazioni Carige, in attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno decise dal cda: l'istituto prevede un prestito obbligazionario fino a 400 milioni con possibilità di rimborso anche in azioni Carige poi, entro aprile, un aumento di capitale da 400 milioni. L'interevendo dovrebbe vedere coinvolgo il Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi.Attenzione anche all'euro, scivolato ai minimi da giugno 2017 (vale 1,1255 dollari, contro i 1,1346 della chiusura di venerdì).