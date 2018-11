Spread sotto quota 290, Piazza Affari poco mossa

Ultimo aggiornamento: 16:41

Lo spread tra Btp e Bund è in lieve calo a 289 punti base con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,21%., che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Milano continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02% sul Ftse Mib.piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,21%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,63%, bene Parigi, che registra un aumento dello 0,64%.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Prysmian, che mostra un forte aumento del 4,32% dopo aver siglato un memorandum di intesa non vincolante con Gcc Lab. Decolla Luxottica, con un importante progresso del 2,62%. In evidenza STMicroelectronics, che mostra un fortissimo incremento del 2,56%. Svetta Ferrari che segna un importante progresso del 2,30%. Le peggiori performance, invece, si registrano su UnipolSai, che ottiene -1,83%. Vendite su Unicredit, che registra un ribasso dell'1,51%. Seduta negativa per UBI Banca, che mostra una perdita dell'1,13%. Giornata fiacca per Banco Bpm, che segna un calo dello 1%.