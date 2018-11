Borse europee positive, spread sopra quota 300

Ultimo aggiornamento: 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Invariato lo spread, che si posiziona a 307 punti base, con il rendimento del Btp decennale al 3,47%.si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dell'1,7%, incolore Londra, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,55%.bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso.di Milano, troviamo Moncler (+3,62%), Fiat Chrysler (+2,26%), Exor (+2,18%) e Prysmian (+2,15%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni con un -3,97% sulla flessione del prezzo del greggio. Pessima performance per Tenaris, che registra un ribasso del 2,49%. Sessione nera per ENI, che lascia sul tappeto una perdita del 2,07%. Spicca la prestazione negativa di Brembo, che scende dell'1,82%. Riflessiva TIM +0,41% dopo l'uscita dell'AD Amos Genish.di Milano, Technogym (+3,65%), Interpump (+3,13%), OVS (+3,03%) e Autogrill (+2,50%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Aquafil, che continua la seduta con un -3,09%. In caduta libera Juventus, che affonda del 2,86%. Pesante Carel Industries, che segna una discesa di ben -2,5 punti percentuali. Piccola perdita per Rai Way, che scambia con un -0,89%., sospesa al ribasso dopo aver annunciato una nuova operazione di rafforzamento patrimoniale.