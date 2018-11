Spread riavvicina quota 300, Piazza Affari in calo

Ultimo aggiornamento: 11:47

deboli, con Piazza Affari che cede poco meno dell'1%. Mentre a Bruxelles si continua a discutere sulla manovra dell'Italia in occasione dell'Ecofin che segue l'Eurogruppo della vigilia, gli investitori attendono conferme sullo stato di salute dell'economia dell'eurozona.Accelera lo spread tra Btp e Bund che arriva a sfiorare i 300 punti base per la prima volta dal primo novembre. Il differenziale si è ampliato fino a 299,1 con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,39%.piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,23%. Piatta Londra, che tiene la parità, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Piazza Affari continua a peggiorare e cede lo 0,9%, in un'Europa comunque in rosso, in attesa del voto americano di medio termine. In coda al listino ci sono le banche, con lo spread che accelera. Ubi perde il 2,6%, Bper il 2,9%, Mps il 2,96%, banco Bpm il 2,7%, carige il 2,2%, Unicredit l'1,45%, Intesa l'1,44%. Male anche Ferrari, che perde il 2,7%. Salgono invece Mediaset (+2,3%), che ha diffuso dati in crescita per la pubblicità, e Campari (+3,9%), che sale dopo i conti. Sale Leonardo (+1%), che ha chiuso un contratto in Cina per 15 elicotteri.