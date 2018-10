Spread di nuovo in rialzo, Piazza Affari in calo

Ultimo aggiornamento: 15:31

Lo spread tra Btp e Bund decennali torna a salire e arriva a 307 punti base, con un tasso di interesse sui titoli italiani che tocca il 3,51%. Dopo un avvio in netto rialzo, Piazza Affari invece vira in rosso e cede lo 0,4%, unico listino europeo in calo assieme a Madrid (-0,4%). Parigi resiste poco sopra la parità, Francoforte segna +0,3% e Londra +0,7%).Stamani lo spread aveva aperto in deciso calo a 289 punti contro i 301 punti della chiusura di venerdì. Per gli analisti la spinta arrivava dal mancato declassamento a 'junk' (spazzatura) da parte di Moody's del rating sovrano italiano, che è stato solo tagliato a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook oltretutto stabile. Poi però nel corso della giornata i timori sulla manovra italiana sono tornati a prevalere.A Piazza Affari il listino è trascinato in negativo da tutto il comparto bancario, a partire da Banco Bpm (-3,6%) e Bper (-3%), ma anche Ubi, Mediobanca e Unicredit cedono il 2% circa. Restano brillanti Salvatore Ferragamo (+7,7%) e Fca (+3,8%) con guadagni tuttavia ridotti rispetto alla mattinata.