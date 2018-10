Spread a quota 325. Piazza Affari in calo del 2%

Ultimo aggiornamento: 17:53

Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e bund tedesco vola ai massimi dal marzo 2013. Lo scontro tra lega e M5S sul condono ha fatto impennare lo spread a livelli mai visti da cinque anni e ha fatto cadere Piazza Affari. In chiusura di giornata tocca quota 325 punti base, in forte rialzo rispetto alla chiusura di ieri a 309 punti. Il rendimento del decennale italiano è schizzato dal 3,55% del riferimento precedente al 3,68 per cento. Lo spread sulla scadenza a cinque anni è a 302, quello a due anni a 207, in entrambi casi ai massimi dalla crisi politica dello scorso maggio.La Borsa milanese nell'ultima mezzora di contrattazioni ha visto accumulare quasi tutte le perdite della giornata chiudendo in calo dell'1,89%, peggiore performance di tutta Europa. In questo quadro di alta tensione si è innestata l'attesa per il giudizio delle autorità europee sulla manovra economica: il commissario Ue, Pierre Moscovici, questa sera consegnerà personalmente la lettera di Bruxelles al ministro dell'economia, Giovanni Tria, preludio per una quasi certa bocciatura della legge di bilancio a fine mese.A Piazza Affari si sono messe in evidenza Tim (+0,7%) e i titoli della moda. I bancari hanno risentito dell'andamento dello spread. La performance peggiore del Ftse Mib è stata quella di Buzzi, in ribasso del 6,4% sulla scia delle azioni del cemento, penalizzate dal peggioramento dell'outlook per il 2018 da parte della tedesca Heidelberg Cement. Dopo la buona performance della vigilia, hanno perso quota anche le St (-4,98%), anche sul contraccolpo delle indicazioni fornite da parte della società di chips, Tsmc. Indicazioni giudicate deludenti dagli esperti.