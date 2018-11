Borsa, spread apre in lieve calo a 312 punti

In avvio di seduta Londra segna un progresso dello 0,40%, Francoforte dello 0,60% e Parigi dello 0,55%. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,78% a 19.025 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia stabile a 310 punti. Sulla borsa di Tokyo il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,65% a 21.821 punti. Il cambio euro/dollaro scambia stabile a 1,141. Sull'indice principale della borsa milanese brilla Tim, con un rialzo del 3%, dopo la nomina di Luigi Gubitosi alla carica di amministratore delegato. Toniche anche Stm (+2,96%) e Cnh Industrial (+2,19%). Misti i titoli del comparto bancario: Ubi Banca registra un balzo del 2,27%, Unicredit sale dell'1,21% e Intesa Sanpaolo dell'1,18%, mentre Mediobanca scivola e cede il 3%. Rialzi sopra il punto percentuale per Azimut, A2A, Enel, Poste Italiane, Brembo, Unipol e Buzzi Unicem. Forti ribassi per Ferragamo, che cede il 3,42%. Sotto la parità anche Terna, Moncler, Tenaris e Recordati.

Ultimo aggiornamento: 11:07

Avvio di settimana in calo per loBtp/Bund, che si mantiene comunque sopra la soglia dei 310 punti base. In avvio il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco si attesta a, dai 313 punti della chiusura di venerdì scorso. Variazione frazionale anche per il rendimento dei titoli decennali italiani, che si attesta nelle prime battute al 3,50% dal 3,49% della vigilia.