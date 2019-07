Borsa in rialzo, il calo dello spread fa volare i bancari

Ultimo aggiornamento: 17:44

Banche in rialzo oggi a Piazza Affari. A sostenere i titoli del credito ancora il ribasso dello spread Btp Bund, tornato ieri sotto la soglia dei 200 punti, dopo la decisione della Commissione europea di non avviare, per ora, una procedura contro l'Italia per eccesso di debito.Il differenziale tra titoli italiani e tedeschi termina a quota 206 punti dopo essere sceso stamane fino al minimo di 196 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,5%, sui livelli più bassi da fine ottobre 2016, per poi chiudere in area 1,67%.Il listino di Milano termina con un rialzo dello 0,98%. Senza slancio, invece, le altre Borse in una giornata priva della guida di Wall Street, chiusa per festività.Nel finale di giornata i titoli del comparto bancario accelerano ancora: Mps balza del 17% a 1,4 euro. Ubi e Unicredit sono state le migliori, in rialzo di circa 5%. L'istituto guidato da Jean Pierre Mustier ha annunciato la cessione di 24,5 milioni di crediti deteriorati (Npl) in Bosnia. Bper è salita del 3,2%, nel giorno in cui è stato ufficializzato che Unipol detiene il 19,97% del capitale. Per contro i realizzi hanno penalizzato Ferrari, Campari e Amplifon dopo la corsa delle ultime sedute. Sono inoltre andate male le utilities, oltre che Diasorin (-1,2%).