Spread vola a 327, Piazza Affari in calo dell'1,87% ai minimi dal 2017

Lo spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 330 punti base salendo fino a quota 336, il livello più alto dal 19 ottobre scorso, per poi ripiegare leggermente. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco ha chiuso le contrattazioni a 327 punti base, superando così il picco fatto segnare nella chiusura dello scorso 18 ottobre, e tornando sui livelli di oltre cinque anni fa. In salita anche il rendimento del decennale italiano benchmark che ha terminato la giornata al 3,62%, dal 3,59% dell'ultimo closing.

Borse in calo. La nuova discesa di Wall street e di alcuni big della tecnologia Usa (Apple in testa) accompagnata dal netto calo del prezzo del petrolio e dalla tensione sul settore bancario europeo, tra lo scandalo Danske Bank che penalizza Deutsche Bank(-4% a Francoforte) e la debolezza delle italiane in attesa del verdetto Ue sul bilancio 2019 dell'Italia, fanno vivere alle piazze finanziarie una giornata all'insegna dei ribassi e della fuga dal rischio.

Al termine della seduta, Piazza Affari è la più penalizzata in Europa: l'indice guida Ftse Mib chiude le contrattazioni in calo dell'1,87% tornando ai minimi dai livelli di dicembre 2016. Banche e petroliferi in fondo al paniere delle società a maggiore capitalizzazione: -7,2% Saipem, -5,4% Banco Bpm, -4,5% Banca Mediolanum. Con lo spread Btp/Bund tornato in area 330 punti, complice anche gli acquisti sui titoli tedeschi, l'indice del comparto bancario italiano ha perso il 2,3%.

In tenuta solo le utility e in particolare Enel (+0,8%) che ha presentato il piano strategico al 2021 confermando un payout del 70% e definendo per la prima volta un dividendo minimo garantito per tutto l'arco del piano.

Tonfo del petrolio, ai minimi da un anno (-4,3% Wti gennaio a 54,76 dollari al barile, -4% Brent gennaio a 64,15 dollari al barile), in attesa del vertice Opec del prossimo week end tra la richiesta di una forte riduzione della produzione da parte dell'Arabia Saudita e l'incertezza russa.

Ultimo aggiornamento: 18:00

