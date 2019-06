Borse europee positive, spread a 261

Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Affari in rialzo e borse europee positive. A far tornare un po' di movimento nelle contrattazioni la speranza, tra gli investitori, che non vengano applicati i dazi al Messico da parte degli Stati Uniti e l'incremento dei prezzi del petrolio.Lo spread tra il rendimento del Btp decennale e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 261 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si posiziona al 2,36%, dopo essere sceso, durante la seduta di oggi, sottoquota 260 (ai minimi di un mese).Tra gli indici di Eurolandia Francoforte segna un +0,77%, Londra lo 0,99% e Parigi sale dell'1,62%. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,9%.Tra le migliori azioni a Milano emerge la Juventus, grazie ai rumors che vedrebbero Pep Guardiola come nuovo coach della squadra, e Mediaset, vera protagonista della giornata, che ha convocato un cda straordinario per varare un riassetto societario che dovrebbe coinvolgere anche la controllata spagnola Mediaset Espana.Tra le migliori blue chip di Piazza Affari, exploit di Saipem, che mostra un rialzo del 3,18%. Su di giri Prysmian (+3,01%). Acquisti a piene mani su Juventus, che vanta un incremento del 2,84%. Effervescente Ferragamo, con un progresso del 2,80%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Buzzi Unicem, che ha chiuso a -0,63%. Giornata fiacca per Banca Generali, che segna un calo dello 0,61%.