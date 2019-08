Spread ancora in calo sotto 200 punti

(Teleborsa) - Esordio in calo per lo Spread, all'indomani delle consultazioni del Quirinale, che ha aperto alla possibilità di un accordo di coalizione Pd-M5S, disponendo un nuovo giro di consultazioni martedì 27 agosto 2019.



Un segnale di fiducia del mercato che sembra scommettere su una soluzione rapida della crisi di governo e sul tramonto dell'ipotesi elezioni in autunno.



Il differenziale BTP-Bund si porta a 196 punti, in calo di 2 punti base rispetto alla chiusura di ieri, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,35%. Il decennale tedesco segna un rendimento di -0,61%.