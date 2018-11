Spotify, primo trimestre con utili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati positivi per Spotify. Il servizio di musica in streaming lanciato nel 2008 conclude il terzo trimestre del 2018, registrando il suo primo utile in assoluto. Ciò è avvenuto grazie all'investimento nella cinese Tencent Music, che tra l'altro ha fatto richiesta di Ipo il mese scorso.Tuttavia è probabile che Spotify torni in perdita nel trimestre in corso visto che aveva anticipato che l'utile sarebbe stato «una tantum» e un «evento non ricorrente».Nel periodo il gruppo ha registrato 43 milioni di euro di profitti, o 23 centesimi per azione, contro la perdita di 278 milioni nello stesso periodo dello scorso anno. Gli analisti prevedevano un buco di 36 centesimi. I ricavi sono cresciuti nel periodo del 31% annuo a 1,35 miliardi di euro, appena sopra le previsioni del mercato per 1,34 milioni. Il flusso di cassa è stato nel trimestre di 33 milioni di euro, in rialzo dai 18 milioni del trimestre precedente e del risultato negativo per 89 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.