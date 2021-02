© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Glidisonorispetto allo stesso periodo di un anno prima, arrivano a 345 milioni, con un crescita a due cifre in tutte le regioni. Considerando l'intero 2020, la società svedese di musica in streaming ha raggiunto 74 milioni di utenti in più, contro i 64 milioni del 2019. Sono stati soprattutto i mercati di India, Stati Uniti ed Europa occidentale a guidare questa notevole crescita.Glisononel trimestre,che erano per 153.3 milioni. Per l'intero anno, i nuovi utenti premium aggiunti sono stati 30 milioni (28 milioni nel 2019). Rispetto alle previsioni, l'America Latina e l'Europa hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, ha sottolineato la società.Il, in crescita del 17%. I ricavi da utenti premium sono cresciuti del 15% a 1.89 miliardi mentre i ricavi da pubblicità sono aumentati del 29% a 281 milioni di euro. Spotify ha raggiunto quotasulla piattaforma (rispetto a oltre 1,9 milioni di podcast nel terzo trimestre), con il 25% degli utenti che li ja ascoltati su base mensile.La società ha registrato una, dopo un utile di 474 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno predente. La società si è detta concentrata sulla crescita degli utenti, accettando di sostenere perdite in diversi trimestre consecutivi.