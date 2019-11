Sport invernali, assicurazioni: cosa coprono le polizze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -soprattutto d'inverno. Quest'anno, con la stagione sciistica già iniziata,Il. Lo rivela l'indagine realizzata per Facile.it da mUp Research insieme a Norstat,.Nel dettaglio, la durata media delle vacanze in montagna sarà di 6 giorni, mentre la media del costo giornaliero di un'assicurazione per chi pratica sport invernali è pari a 9 euro. Considerando che, ancora una volta tramite i dati del sondaggio condotto da mUp Research e Norstat,, il calcolo è presto fatto ed è addirittura conservativo dal momento che se si considerasse anche l'universo di chi oggi non acquista alcuna assicurazione per questo genere di attività, ma pratica sport invernali, si arriverebbe a 5,7 milioni di individui e, in potenza, ad un valore di mercato stimato pari ad oltre 291 milioni di euro.I meno prudenti sembrano essere glicon età compresa tra i 25 e i 34 anni; tra loro quasi 1 su 2 non si assicura da eventuali imprevisti ad alta quota. Dal punto di vista geografico, invece, non sorprende che si tratti di coperture assicurative più diffuse, percentualmente, nelle regioni del Nord Ovest e del Nord Est.Le coperture base, oltre alla responsabilità civile in caso di danni causati a terzi durante la pratica di sport, garantiscono l'assicurato anche da eventuali infortuni personali subiti durante l'attività sportiva (ad esclusione di quelli avvenuti in ambito agonistico). Sono copertecome sci, sci di fondo, snowboard, slittino, slitta con cani, racchette da neve, motoslitta, ma anche altre come il pattinaggio su ghiaccio. Alcune polizze arrivano a includereo attività come l'eli-sci o lo snow-kiting; attenti, però, perché la lista può variare da società a società e alcuni sport potrebbero richiedere un'estensione di garanzia.