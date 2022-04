Spirit Airlines, offerta da JetBlue. Si complica deal con Frontier

(Teleborsa) - Spirit Airlines, compagnia aerea low-cost statunitense, ha reso noto di aver ricevuto una proposta non richiesta dalla concorrente JetBlue Airways, la quale vorrebbe acquisire tutte le sue azioni in circolazione in una transazione interamente in contanti da 33 dollari per azione. Il board di Spirit ha affermato che lavorerà con i suoi consulenti finanziari e legali per valutare la proposta di JetBlue e perseguire la linea d'azione che ritiene essere nel migliore interesse della società e dei suoi azionisti. La valutazione verrà fatta anche tenendo conto dei termini dell'accordo di fusione tra Spirit Airlines e Frontier Airlines siglato a inizio febbraio.

Il 7 febbraio 2022, Spirit ha infatti stipulato un accordo di fusione con Frontier, in base al quale Spirit e Frontier si unirebbero in una transazione in azioni e contanti. I detentori di azioni Spirit riceverebbero 1,9126 azioni di Frontier più 2,13 dollari in contanti per ogni azione Spirit esistente.

Gli analisti hanno espresso scetticismo sulla controproposta. Sebbene entrambi i vettori abbiano una flotta dominata da veicoli Airbus, qualsiasi potenziale risparmio sui costi derivante dall'accordo sarà diluito poiché JetBlue dovrebbe aumentare la paga dei piloti Spirit, che sono su una fascia inferiore, hanno scritto gli analisti di Raymond James.

"Siamo scettici con l'idea (di una fusione) dato che entrambe le compagnie aeree sono concentrate sulla costa orientale con operazioni significative a Fort Lauderdale e sospetteremmo che ci sarà un forte respingimento normativo", ha affermato Brokerage MKM Partners.