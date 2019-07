Spinraza, Biogen replica all'accusa di praticare un prezzo troppo alto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Biongen replica alle critiche mosse da Altroconsumo sul costo eccessivo del farmaco Spinraza, per il quale l'associazione di tutela dei consumatori ha deciso di proporre una denuncia all'Antitrust. L'azienda produttrice del farmaco si è detta "inpresentate da Altroconsumo, dato che in Europa, la determinazione deldi un farmaco è il risultato di unae su questa base il farmaco è"."Il prezzo negoziato in ciascun Paese - sottolinea una nota di Biogen - considera aspetti come i, idelle persone e nella qualità della vita in generale, l'. Nell'Unione Europea, ai medicinali "orfani" (cosiddetti ophan dugs che curano le malattie rare) sono stati riconosciutidopo l'approvazione ma, tuttavia, riguardante solo farmaci simili"."L'innovazione continua - sottolinea - è il fondamento di Biogen. Le vendite che derivano dai nostri farmaci consentono di continuare a sviluppare le nostre ricerche di nuovi medicinali per le esigenze mediche insoddisfatte in malattie come"., ci sono trattamenti in fase di sviluppo e in fase di revisione regolatoria - conclude Biogen - e rper le persona con SMA e i loro familiari".