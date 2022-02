Spindox, i ricavi crescono a 66,7 milioni di euro nel 2021

(Teleborsa) - Spindox ha registrato nel 2021 ricavi pari a 66,7 milioni di euro, in crescita del 18,1% rispetto al 31 dicembre 2020. La variazione positiva è attribuibile, in particolare, "alle performance realizzate nell'ambito di due mercati: Automotive, in significativo incremento dopo un complicato 2020, e GDO, grazie al successo dell'offerta di Spindox relativa all'Intelligenza Artificiale", sottolinea la società quotata su Euronext Growth Milan da luglio 2021 e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology). "Il 2021 si è confermato un altro anno di crescita sostenuta per la nostra società, ben superiore alla performance media del comparto ICT - ha dichiarato la presidente Giulia Gestri - Un risultato che rafforza ulteriormente la tendenza già consolidata negli ultimi anni, come dimostra il valore del CAGR 2017-2021 che è pari al +21%".

L'EBITDA ammonta a 5,3 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi pari all'8% (7,2% nel 2020), in crescita del 30,2% rispetto al 31 dicembre 2020. La posizione finanziaria netta risulta positiva (cassa) per 0,6 milioni di euro, rispetto al valore negativo (debito) per 2,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020. A tale risultato hanno contributo: un'iniezione netta di liquidità pari a 6,1 milioni di euro derivante dall'IPO, una generazione di cassa pari a 7,5 milioni di euro e (negativamente) l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Plan Net e della controllata Plan Soft (-9,7 milioni di euro), oltre che investimenti per 1,1 milioni di euro.