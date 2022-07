Spindox diventa partner di Hootsuite per Italia e Spagna

Venerdì 22 Luglio 2022, 12:45







(Teleborsa) - Spindox, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha sottoscritto un accordo di partnership con Hootsuite, società canadese leader mondiale nel mercato dei servizi e dei prodotti per il social media management, diventando rivenditore delle soluzioni di Hootsuite in Italia e Spagna.



L'intesa prevede che Spindox potrà fornire supporto di Livello 0 ai clienti, nonché consulenza e formazione dell'utilizzo degli strumenti di Hootsuite. La piattaforma Hootsuite integra una serie di servizi per la gestione professionale dei social media, consentendo di collegare molti account e di amministrarli centralmente.



Le attività di supporto ai clienti nella configurazione e nell'utilizzo di Hootsuite - spiega una nota - saranno curate dal team di analisti e social media specialist di Bixuit, la business unit di Spindox che presidia i servizi di digital experience, online marketing e visual & content strategy per i clienti del gruppo.