Spindox, al via i progetti Rexasi-Pro e Sermas

Giovedì 20 Ottobre 2022, 10:00







(Teleborsa) - La relazione uomo-macchina si conferma al centro di un ampio campo di sperimentazione che vede Spindox approfondire soluzioni orientate a migliorare l'approccio alle tecnologie attraverso l'esperienza dell'utente.



In questo contesto, il Gruppo – attraverso Spindox Labs – rientra come coordinatore e partner di due importanti progetti del programma Horizon Europe finanziati dalla Commissione Europea, nell'ambito della ricerca e innovazione UE.



I due progetti sono denominati Rexasi-Pro e Sermas e, complessivamente, sono stati finanziati per circa 8 milioni di euro.