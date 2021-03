12 Marzo 2021

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli balza ai massimi da agosto 2018 grazie a risultati 2020 migliori delle attese. Il titolo scambia a 38,66, con un aumento del 7,63%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 40,64 e successiva a quota 44,94. Supporto a 36,34.

Nei risultati diffusi ieri a mercato chiuso, la società ha registrato nel 2020 con ricavi netti pari a 544 milioni di euro, in calo del 10,5% a cambi correnti e del 9,9% a cambi costanti e un utile netto negativo per 32,1 milioni di euro, rispetto ai 53,1 milioni di euro del 2019 (che comprendevano i benefici fiscali del Patent Box).

Brunello Cucinelli ha anche alzato le stime di crescita per il 2021 con ricavi attesi in aumento tra il 15% ed il 20% dalla precedente stima di +15%. Il 2022 dovrebbe invece tornare all'abituale ritmo di crescita intorno al 10%.