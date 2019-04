Spiagge, imprese balneari investiranno 5 miliardi in 10 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cinque miliardi di investimenti spalmati nell'arco di dieci anni. E' l'ammontare degli investimenti sprigionati dalla norma inserita nell'. Garantendo una sufficiente stabilità alle, quasi esclusivamente piccole e familiari. Autentico nucleo dell'A stimare l'ingente entità di questi investimenti un', condotta in collaborazione con CNA Turismo e Commercio, tra gli iscritti del comparto alla Confederazione che fotografa il "rimarchevole" risultato economico assicurato dall'uscita delle imprese balneari dalla minaccia di aste ad evidenza pubblica.Lo studio rivela che, dei 5 miliardi di investimenti previsti nel complesso,, riservati alla ricezione e alla somministrazione di bevande e alimenti,L'analisi delle risposte del campione di imprenditori che hanno partecipato all'indagine fa emergere, oltre ai trainanti interventi sui manufatti, una sorta di, mirati principalmente ad assicurare il: cabine; bar e ristoranti; arredi; ombrelloni, sdraio, lettini; mezzi meccanici per la pulizia degli arenili; passaggio alle fonti energetiche rinnovabili nell'alimentazione degli impianti; piscine e aree acquatiche attrezzate; aree verdi e attrezzate per l'intrattenimento, di adulti e bambini; attrezzature per la sicurezza e, in particolare, per la prevenzione degli incidenti negli stabilimenti e per il salvataggio in mare; impianti di depurazione e filtraggio dell'acqua.