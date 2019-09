SPI Energy su di giri a Wall Street

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sotto i riflettori sulla borsa americana il titolo SPI Energy, che conquista il listino del Nasdaq mettendo a segno unasui valori precedenti. A spingere al rialzo le azioni dell'azienda che opera nel settore delle energie rinnovabili la notizia di una sua nuova attività nella canapa e cannabidiolo (CBD) in collaborazione con la Navajo Nation.L'Amministratore delegatoha commentato: "Siamo ansiosi di entrare nel mercato della canapa e felici di lavorare con la Navajo Nation. Alcune stime prevedono che il mercato globale della canapa industriale cresca da 4,41 miliardi di dollari nel 2018 a quasi 15 miliardi di dollari entro il 2026. Vogliamo far parte di tale crescita. La Navajo Nation e la Native American Agricultural Company sono partner eccellenti per noi quando intraprendiamo questa entusiasmante avventura".La società prevede di raccogliere il suo primo raccolto di canapa a novembre 2019.