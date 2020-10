Spesa pensionistica-PIL: quali cambiamenti a medio-lungo termine?

(Teleborsa) - Le misure pensionistiche introdotte nel 2019 e il recente andamento dell'economia hanno concorso a modificare le proiezioni di medio-lungo termine della spesa pensionistica in rapporto al PIL.

Pubblicato dall'UPB (Ufficio Parlamentare di Bilancio) il Flash "Cambiamenti nelle proiezioni di medio-lungo termine della spesa pensionistica in Italia" che pone a confronto i risultati di quattro dei più recenti esercizi di proiezione condotti dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS): quelli contenuti rispettivamente nei rapporti "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario" del luglio 2018, 2019 e 2020, e quello riportato a ottobre nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) di quest'anno.

In particolare - si legge - "nel passaggio tra la proiezione del 2018 e quella del 2019, l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL aumenta poco meno di un punto percentuale nel 2020 (arrivando al 15,8 per cento), per poi convergere gradualmente verso la precedente proiezione, alla quale si allinea tra il 2040 e il 2045. Questo andamento è riconducibile innanzitutto alle novità introdotte nel 2019: quelle, di natura temporanea, relative alle nuove possibilità di pensionamento previste con "Quota 100" e quelle, con effetto

permanente, conseguenti alla sospensione fino al 2026 dell'aggancio alla speranza di vita dei requisiti per le uscite anticipate. In parte pesa anche la revisione in senso peggiorativo del quadro macroeconomico dei primi anni, il cui effetto si trascina nel tempo. Dopo il 2045 la relazione tra le due proiezioni si inverte, e quella del 2019 assume valori inferiori di uno/due decimi di punto percentuale, spiegabili con il minore valore degli assegni pensionistici maturati dopo carriere relativamente più brevi. Entrambe le proiezioni convergono comunque al valore di lungo periodo (2070) di poco superiore al 13 per cento".

E ancora. "Nel passaggio dalla proiezione del 2019 a quella del luglio 2020, l'incidenza sul PIL aumenta di ulteriori 1,2 punti percentuali quest'anno (arrivando al 17 per cento), per poi convergere gradualmente, raggiungendo nel 2060 gli stessi valori della proiezione del 2019. Il raffronto tra le proiezioni del 2020 con quelle del 2019 evidenzia che l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL è mediamente superiore di mezzo punto percentuale nel periodo 2020-2060. È un effetto attribuibile principalmente alla drastica revisione al ribasso delle previsioni di crescita in conseguenza della crisi da covid-19. Nel lungo periodo l'incidenza continua invece a convergere verso il valore di poco superiore al 13 per cento, in linea con le precedenti proiezioni".

Alla luce della nuova valutazione del quadro macroeconomico tendenziale, nella NADEF appena presentata dal Governo, "è contenuta una revisione del profilo relativo all'incidenza della spesa pensionistica sul PIL rispetto alle proiezioni già formulate a luglio 2020 basate, nel breve periodo, sul quadro macroeconomico del Documento di economia e finanza (DEF) dello scorso aprile".

L'incidenza della spesa pensionistica sul PIL - si legge ancora - "aumenta ulteriormente nel 2020 di circa un decimo di punto percentuale, ma è rivista al ribasso negli anni successivi e fino al 2045, per poi sovrapporsi ai precedenti valori di proiezione sino al 2070. La nuova valutazione del quadro macroeconomico - chiarisce la nota - incorpora, da un lato, il peggioramento del quadro macroeconomico verificatosi da aprile a ottobre e, dall'altro, le misure anti-crisi introdotte da maggio. Non sono invece considerati "né l'impatto positivo sulla crescita che potrebbe derivare dagli interventi futuri di rilancio della crescita realizzabili utilizzando le risorse di Next Generation EU, né gli effetti che si profilano a breve e medio termine sulla dinamica del PIL a seguito della seconda ondata della pandemia".

Complessivamente, dalla proiezione del 2018 a quella più recente del 2020, riportata nella NADEF, l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL è più elevata di 2 punti percentuali nel 2020 (tocca il 17,1 per cento), di 0,3 punti percentuali nel 2045 (16,4 per cento) e 0,1 punti percentuali nel 2070 (13,2 per cento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA