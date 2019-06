Spesa media famiglie si ferma a 2.571 euro al mese nel 2018: cresce meno dei prezzi

Ultimo aggiornamento: 16:17

(Teleborsa) - Ile occorreÈ il commento dialla pubblicazione dei dati Istat sulla spesa media delle famiglie italiane. "I consumi sono tornati a calare, più di quanto fosse atteso. Nel 2018, per la prima volta dopo tre anni, la spesa delle famiglie in termini reali è diminuita di quasi un punto percentuale", scrive l'Ufficio Economico Confesercenti che sottolinea"Le famiglie spendono circa 840 euro l'anno in meno rispetto a otto anni fa, pari ad un taglio di circa 2.712 euro l'anno se si considerano i valori a prezzi costanti. Si tratta, complessivamente, di".L'associazione dei commercianti ricorda che "la dinamica dei consumi interni, più di qualsiasi altra considerazione, rappresenta la fotografia di un'economia che ancora non riesce ad uscire dallo stagno e che ha bisogno di stimoli forti per riuscire a riprendersi".A ciò si aggiunge la trattativa "particolarmente delicata" con l'Europa in merito alla procedura d'infrazione per debito eccessivo.o aumento IVA, che farebbe diventare il calo dei consumi un vero e proprio crollo", commenta la Presidente di Confesercenti"La direzione da seguire è piuttosto quella di, per metterle in condizioni di operare in maniera serena. Bisogna mettere in campo interventi che puntino con decisione sull'aumento del potere d'acquisto dei cittadini e la riduzione del carico fiscale sulle PMI, il binomio decisivo per far ripartire tutta l'economia del Paese", conclude De Luise.