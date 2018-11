Sperlari verso l'acquisto di Pernigotti?

(Teleborsa) - Potrebbe essere Sperlari il "Cavaliere bianco" di Pernigotti. Secondo il Corriere della Sera l'azienda con sede a Cremona, controllata dal 2017 dal Gruppo tedesco Katjes International, avrebbe avviato una trattativa con Toksoz, holding dell'omonima famiglia turca che nel 2013 ha fatto sua Pernigotti, per rilevarne sia il marchio che lo stabilimento produttivo di Novi Ligure.



Se l'indiscrezione si rivelasse fondata e le trattative andassero a buon fine l'impianto piemontese sarebbe salvo: come noto, Toksoz ha manifestato la volontà di chiuderlo per esternalizzare la produzione mantenendo però il marchio.



L'operazione sarebbe condotta da Sperlari Srl, non dalla capogruppo tedesca.



Oggi, 26 novembre, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà i proprietari della Pernigotti. L'obiettivo è quello d evitare la chiusura della fabbrica di Novi Ligure. © RIPRODUZIONE RISERVATA