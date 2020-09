Speranza: virus circola ancora, ci aspettano mesi non facili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Penso che in tempi brevi arriveranno segnali incoraggianti per cure e vaccini, il punto è come resistiamo a questi mesi". Lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza a Frontiere, festival di Salute, intervistato dal direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, sottolineando che"Ci vorranno- ribadisce - ma questo non vuol dire azzerare il virus: all'inizio ci saranno poche dosi di vaccino e la scelta per l'Italia è che i primi ad essere vaccinati saranno medici e operatori sanitari e poi i fragili e gli anziani. Ci sono due partite: il vaccino e le cure ed anche per questeIl Ministro ha anche parlato dellapeggiorata con la pandemia, tornando a ribadire l'importanza di investire nella"Non c'è un conflitto tra questioni sanitarie ed economiche: più insistiamo nella battaglia sanitaria e più saremo forti nel vincere la ripresa economica" ha detto Speranza. "Basta tagli, si deve investire, ripensando il Sistema sanitario nazionale. La parola chiave èe il primo luogo di