Speranza: vaccini aggiornati disponibili a metà settembre

(Teleborsa) - Sonoi nuovi positivi al Coronavirus in Italia, a fronte di poco più dii effettuati nelle ultime 24 ore con il tasso di positività alE' quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Sonoche portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 175.595. A livello di ospedalizzazioni, sono 5.091 i ricoverati con sintomi (-336 rispetto a ieri), dei quali 213 in terapia intensiva (-13)."La nostra attesa è che domani l'Agenzia europea dei medicinali Ema possa dare il via libera ai vaccini adattati contro la variante Omicron e poi seguirà il pronunciamento dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa.. Lo ha affermato il ministro della salute, Roberto Speranza, a Radio Capital, invitandoQuanto al parere del Consiglio superiore di sanità sull'eventuale riduzione del tempo della quarantena da sette a cinque giorni "è in arrivo per cui decideremo a ore. Secondo le evidenze scientifiche,Intanto, nel mondo,urante la settimana dal 22 al 28 agosto 2022 rispetto alla settimana precedente, con oltre 4,5 milioni di nuovi casi segnalati. Anche il numero di nuovi decessi settimanali è diminuito, con oltre 13.500 decessi segnalati. Lo evidenzia l'aggiornamento epidemiologico settimanale a cura dell'organizzazione Mondiale della sanità (Oms) pubblicato oggi.