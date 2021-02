Windtre, per Ookla è l'operatore con la rete mobile più veloce

Windtre si conferma l'operatore mobile più veloce d'Italia secondo Ookla, la società specializzata nelle applicazioni di testing e nella data analysis per le reti fisse e mobili, che ha sviluppato Speedtest. L'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, dice una nota, ha ricevuto, infatti, da Ookla lo Speedtest Award "per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile anche nel terzo e quarto trimestre 2020".

In particolare, Windtre – sottolinea la società in una nota – ha ottenuto la migliore prestazione con un risultato medio di 46,82 Mbps in download e di 13,79 Mbps in upload, realizzando uno Speed Score totale pari a 46,90, di oltre 12 punti superiore rispetto al secondo classificato. I dati sono stati calcolati sulla base di 7.026.098 test effettuati dai clienti in Italia con le app mobili Speedtest, per dispositivi iOS e Android, nel periodo compreso tra luglio e dicembre dello scorso anno.

"I risultati verificati da Ookla confermano l'impegno di Windtre per la digitalizzazione e la diffusione della connettività mobile ultraveloce nel Paese – commenta Benoit Hanssen, chief technology officer di Windtre –. Una sfida che ora continua con il roll-out della tecnologia 5G, una realtà ormai consolidata: i servizi di quinta generazione di Windtre raggiungono, infatti, già il 79% della popolazione italiana".

"Il secondo riconoscimento consecutivo ricevuto da Ookla conferma la velocità della rete Windtre – afferma Gianluca Corti, chief commercial officer di Windtre –. Un'infrastruttura in grado di rispondere efficacemente alla forte domanda di connettività registrata negli scorsi mesi e che continuerà a crescere anche nei prossimi anni. La nostra ‘Top Quality Network' è pronta per supportare i servizi digitali evoluti che già caratterizzano la quotidianità e che, in futuro, saranno sempre più centrali per famiglie e imprese".

