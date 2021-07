Spedire un container dalla Cina all'Italia costa il 500% in più di un anno fa

Giovedì 8 Luglio 2021, 14:45

(Teleborsa) - Non accenna a rallentare l'aumento dei prezzi delle spedizioni globali, che - dopo un primo consistente aumento alla fine del 2020 - è schizzato alle stelle negli ultimi tre mesi. Il World Container Index di Drewry, un indice che traccia la variazione dei prezzi lungo le rotte principali del costo di spedizione di un container, è aumentato del 4,7% (o di 397 dollari) nell'ultima settimana, risultando più alto del 333% rispetto a un anno fa e attestandosi a 8.795 dollari per container da 40 piedi.

L'indice composito medio della società di consulenza marittima ha toccato i 5.760 dollari per un container da 40 piedi, ovvero 3.716 dollari in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni, pari a 2.044 dollari.

Su alcune rotte i rialzi sono anche maggiori. Un esempio sono quelle che vanno dalla Cina all'Europa: le tariffe di trasporto sulle rotte Shanghai - Genova e Shanghai - Rotterdam sono aumentate, rispettivamente, da 852 a 592 dollari, per raggiungere i 12,626 e i 12,795 dollari per container da 40 piedi. Ciò corrisponde a un aumento anno su anno, rispettivamente, del 514% e del 596%.

Allo stesso tempo, la crescita della domanda globale di container è in una fase di stallo. Secondo i dati di Container Trade Statistics, a maggio 2021 la domanda è cresciuta del 14% rispetto allo stesso mese del 2020 (su cui però impattava la prima ondata della pandemia) e solo dell'1% rispetto al 2019. Ciò evidenzia anche un rallentamento significativo rispetto al periodo gennaio-aprile 2021, dove la crescita media annua dal 2019 è stata di circa il 3%.

"I nuovi dati confermano il trend già osservato nei mesi scorsi e consolidano l'opinione che gli attuali problemi di mercato siano legati alla capacità e alle strozzature e non alla domanda, con il Nord America come principale eccezione", ha commentato Lars Jensen, esperto di trasporto marittimo e CEO della Vespucci Maritime. "In linea di massima, ciò significa che la soluzione ai problemi attuali è legata alla risoluzione dei colli di bottiglia nel sistema, e non all'acquisto di più navi e container", ha aggiunto.