Speculazioni e criptovalute, il M5S propone la raider tax

(Teleborsa) -e garantire allo stesso tempo risorse costanti fino a 2-3 miliardi in modo da andare ad alleggerire la pressione fiscale su famiglie e imprese.Si chiamaed è la il disegno di legge a firma del, docente di Economia aziendale all'Università del Salento, che andrebbe aSecondo Turco, lax che prevede un'aliquota dello 0.02%.Ciò sarebbe possibile grazie a ", che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. È una, tenendo anche conto di considerare l'unicità del soggetto economico e non semplicemente del soggetto giuridico", come si legge nell'Ordine del Giorno n. G1.100 al DDL n. 1354.La legge, settore in forte espansione ma non ancora regolamentato e senza alcuna tassazione fiscale.Secondo quanto dichiarato da Turco, la Raider Taxandando a prevedere un'imposta che cresca in funzione degli importi negoziati e che sia progressiva al decrescere del tempo di negoziazione. In pratica, più è vicino il tempo della vendita più è elevata l'aliquota della tassazione".L'idea è anche quella di mandare in pensione, ossia limitare la speculazione e garantire un sufficiente gettito fiscale. Le motivazioni vanno ricercate nelle modalità scelte di tassazione, facilmente eludibili. Di fatto, il gettito è stato al di sotto delle attese, mentre la speculazione finanziaria è aumentata vertiginosamente". Il disegno di legge, inserito nel dl crescita, potrebbe entrare nella prossima legge di bilancio 2020.