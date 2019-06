SPEA Engineering parteciperà ad ampliamento Aeroporto Olbia Costa Smeralda

Ultimo aggiornamento: 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -del Terminal "Aviazione commerciale" dell'La società partecipa infatti alla joint venture che si è aggiudicata il bando di gara pubblicato lo scorso settembre dal gestore aeroportuale, partecipato da Alisarda al 79,8%.I lavori saranno realizzati da unche vede la partecipazione didel settore dell'ingegneria aeroportuale:, attraverso i due branch AECOM URS (capogruppo italiana) e AECOM Inocsa (spagnola), e, società del Gruppo Atlantia specializzata in ingegneria con una esperienza importante nel settore aeroportuale. Al raggruppamento parteciperanno anchedi lunga esperienza progettuale nello stesso aeroporto di Olbia,. AECOMIl Piano di Sviluppo elaborato da Geasar è stato approvato dall'ENAC e ha ottenuto il parere positivo del Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.I lavori previsti sull'aeroporto di Olbia riguarderanno il(o "Terminal aviazione commerciale"), il(attualmente separato dall'aerostazione), le, lae le relative(auto private, taxi, autonoleggi, mezzi pubblici ed operatori aeroportuali). Le priorità di progetto saranno ildel terminal, per ottimizzarli rispetto alle, e il miglioramento della "passenger experience" in termini di comfort e dinelle aree critiche di processo, quali i check-in e i controlli sicurezza e passaporti.Il progetto mirerà quindi al, con l'obiettivo di raggiungere idefiniti dalla I.A.T.A senza trascurare la sostenibilità ed i risvolti ambientali. L'intervento è destinato ad ampliare il terminal soprattutto nel "lato aria" e in particolare nel settore delle departure lounges, realizzando nuovi gates di imbarco. E' inoltre previsto un riassetto funzionale delle aree destinate ai passeggeri per conseguire due fondamentali obiettivi: l'incremento delle dotazioni (check-in, controlli sicurezza e passaporti, ecc.) e la razionalizzazione dei percorsi interni dei passeggeri. Dovrà inoltre essere possibile servire anche un aeromobile di grande capacità, quali Boeing 787 ed Airbus A330-A350.L'importo dei lavori di ampliamento all'anno 2040 stimato da Geasar è di, con un, relativo alle previsioni di traffico sino al 2030. Per le attività di progettazione e direzione dei lavori, il bando di gara Geasar prevedeva un compenso base di 2.534.923,24 euro.per i passeggeri internazionali. Nel 2018 il traffico è stato di, caratterizzato da un elevato tasso di stagionalità (il 72% è concentrato nei mesi estivi). Il consolidato trend di crescita del traffico passeggeririspetto all'attuale.Spea Engineering S.p.A. - Gruppo Atlantia, conta quasi 60 anni di esperienza nella fornitura di servizi di ingegneria integrata per infrastrutture di trasporto (come aeroporti, autostrade e strade), opera in Europa, Asia, Africa e America e collabora con la Banca Mondiale e le Istituzioni finanziarie europee.