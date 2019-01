Spazio, successo per il secondo test sul motore P120C di Avio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel centro spaziale europeo in Guyana Francese, a, si è svolto conideato e realizzato da, l'azienda italiana specializzata nel settore aerospaziale. Il primo test era stato effettuato su questo motore con buoni risultati nel luglio scorso.L'esito del test è un "verso la realizzazione dei. Lo ha sottolineato, in occasione di questa seconda prova."Dopo la prova di oggi, puntiamo alla campagna di volo Vega C che inizierà entro la fine dell'anno", ha affermaot il numnero uno dlel'azienda di Colleferro, spiegando che "il P120C, il più grande motore monolitico a propellente solido al mondo realizzato in fibra di carbonio, è il, combinata con oltre 30 anni di esperienza nella propulsione solida grazie alla cooperazione tra Avio e ArianeGroup."Il P120C ha undi circae unapari adi propellente. Negli oltre due minuti di tempo della combustione del propellente solido è in grado di generare unadi nuova generazione. Il P120Cnella configurazione dei lanciator, oltre ad essere impiegato come primo stadio del nuovo lanciatore Vega-C.Questo fa si che, a regime,nello stabilimento Avio di Colleferro (Roma).