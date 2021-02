© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -tornerà per la seconda volta nelloe i dettagli della missione saranno presentati ufficialmente mercoledì 3 marzo, come ha annunciato l'Nel corso della sua prima missione "", tra il 2014 e il 2015, Samantha Cristoforetti ha trascorsoin, svolgendo ricerca scientifica e attività operativaStazione Spaziale Internazionale in veste di ingegnere di volo nell'ambito della spedizione 42/43. Una volta tornata sulla Terra, Samantha ha lavorato presso ilEuropeo dell'Esa (EAC) a Colonia, in Germania, dove ha guidato il team "", formato da studenti e studentesse e giovani professionisti e professioniste al lavoro sulle sfide tecnologiche delle futureÈ stata poi rappresentante degli astronauti nelper realizzare una stazione spaziale nell'orbita lunare e nel 2019 è stata comandante di NEEMO23 (NASA's 23rd Extreme Environment Mission Operations), una missione di dieci giorni nell'unica stazione di ricerca sottomarina al mondo, la Aquarius."Laè l'avamposto dell'umanità nello spazio. Si tratta di una meraviglia ingegneristica, un luogo di cooperazione internazionale pacifica e fruttuosa, undedicato alla scienza in ambiente di microgravità", ha dichiarato l'astronauta.