Spazio, riuscito l'aggancio della capsula Dragon alla Stazione Spaziale Internazionale

(Teleborsa) -, prevista per oggi, concludendo con successo un altro dei, per il rifornimento di materiali scientifici.Lanciata il sabato 4 maggio da un razzo Falcon9, la capsula Dragon è statadella Stazione spaziale grazie ad una manovra condotta dall'astronauta canadesee dal collega statunitenseGiunge così a termine questa missione con lache serviranno perin condizioni di microgravità, sfruttando anche minuscoli organi umani su chip. L'esperimento è supportato dal(NIH) americano, cui si affianca un secondo esperimento,comndotto dall'(IIT) di Genova finalizzato allo studio delle, delle malattie neurodegenerative e del Parkinson.Oltre ai due esprimenti sulla salute, Dragon ha consegnato anche materiali per(Orbiting Carbon Observatory-3), deputato a studiare il comportamento dell'(CO2) nell'atmosfera terrestre, e la, che si propone di raccogliere polveri cosmiche per studiare l'origine e la