Spazio: Il flyby di BepiColombo destinazione Mercurio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La sonda, frutto della, ha effettuato alle 6:25 del mattino di oggi, venerdì 10 aprile, ora italiana,Il cosiddetto, che ha vistoA causa delle misure di. La missione BepiColomo vede ilche, grazie al supporto dell'e al contributo scientifico dell'a bordo più una collaborazione internazionale.BepiColombo si compone diModuloche ha il compito di utilizzare una combinazione di propulsione ionica e chimica in aggiunta a numerose spinte gravitazionali durante il lungo percorso.prima di passare alle cruciali manovre di frenata e posizionamento orbitale.A livello industriale, sviluppando i sistemi di telecomunicazione, controllo termico e distribuzione dell'energia elettrica, insieme all'integrazione e al testing del Mercury Planetary Orbiter (MPO), del Mercury Transfer Module (MTM) e del satellite completo sino alla conclusione della campagna di lancio.. Questa antenna a doppia banda deriva dall'antenna sviluppata per la missione Cassini-Huygens, un grande successo nell'avvicinarci a comprendere i misteri di Saturno.: l'accelerometro ultra-sensibile ISA e l'esperimento di radioscienza MORE. Entrambi verranno utilizzati per lo studio del pianeta, così come per la conduzione di ulteriori test inerenti alla teoria della relatività di Einstein.