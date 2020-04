Spazio, il flyby di BepiColombo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La sondafrutto della collaborazione tra l'a e l'nell'ambito della missione di esplorazione del pianeta, ha effettuato alle 6:25 del mattino ora italiana il previstoa, dopo il lancio avvenuto il 20 ottobre 2018. Il cosiddetto, che ha visto il transito della sonda a 12.677 km di distanza dalla superficie terrestre, è ilravvicinati e consentirà adi rallentare leggermente la sua corsae puntando verso il Sistema solare centrale con l'obiettivo di, dopo un viaggio di oltre sette anni.A causa delleadottate in tutta Europa come risposta alla pandemia da nuovo, le operazioni verranno seguite da unpresso il Centro operativo spaziale europeo () dell'ESA aLa missione BepiColomo vede ilche, grazie al supporto dell'e al contributo scientifico dell', ha realizzato 4 dei 16 strumenti/esperimenti a bordo più una collaborazione internazionale.BepiColombo si compone di, l'europea(Mpo) e la giapponese(Mmo), che viaggiano a bordo di un modulo trasportatore, il(Mtm), che utilizzerà una combinazione di propulsione ionica e chimica in aggiunta a numerose spinte gravitazionali durante il lungo percorso. Oltre a quello intorno alla Terra, BepiColombo effettuerà, previsti a ottobre 2020 e ad agosto 2021, eprima di passare alle cruciali manovre di frenata e posizionamento orbitale.A livello industriale unha avutocoordinandoil lavoro di, sviluppando i sistemi di telecomunicazione, controllo termico e distribuzione dell'energia elettrica, insieme all'integrazione e al testing del Mercury Planetary Orbiter (MPO), del Mercury Transfer Module (MTM) e del satellite completo sino alla conclusione della campagna di lancio. Thales Alenia Space ha inoltre fornito il(DST) in banda X e Ka, il computer di bordo, la memoria di massa e l'antenna ad alto guadagno, una parabolica orientabile di 1,1 metri da utilizzare per le comunicazioni satellite-terra, oltre che per l'esperimento di radio scienza della missione. Questa antenna aderiva dall'antenna sviluppata per la missione, un grande successo nell'avvicinarci a comprendere i misteri di Saturno. I diversi team di Thales Alenia Space impegnati nella missione hanno anche fatto squadra con l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Università la Sapienza di Roma nello sviluppo diA e. Entrambi verranno utilizzati per lo studio del pianeta, così come per la conduzione di ulteriori test inerenti alla teoria della relatività di Einstein. Il Centro Europeo delle Operazioni Spaziali (ESOC) ha confermato che gli strumenti sono in ottime condizioni e pronti all'azione.