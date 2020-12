(Teleborsa) - Josef Aschbacher sarà il nuovo direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea a partire dal 30 giugno 2021 e per la durata di quattro anni.



La nomina è stata ufficializzata dal Consiglio dell'ESA, chiamato a scegliere il sostituto dell'attuale direttore Jan Worner. Aschbacher ricopre attualmente l'incarico di Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell'Esa e dal 2016 dirige l'Esrin, il centro per l'Osservazione della Terra che ha sede a Frascati. Di nazionalità austriaca, con un dottorato in scienze naturali all'Università di Innsbruck, è entrato nell'Agenzia spaziale europea nel 1990, con una parentesi presso il Centro comune di ricerca della Commissione europea dell'Ispra dal 1994 al 2001.



Dopo aver coordinato una serie di programmi, tra cui Copernicus, nel 2014 è diventato Capo del coordinamento e pianificazione dei programmi all'Esrin. © RIPRODUZIONE RISERVATA