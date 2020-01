© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tecnologie e soluzioni innovative a sostegno della vita dell'uomo nello spazio durante le missioni di lunga durata su Luna e Marte. È questo l'obiettivo del, coordinato e finanziato dall', al quale partecipano, quest'ultima nel ruolo di capofila conresponsabile scientifico.Il– spiega Enea in una nota – punta ad avviare una, obiettivo fondamentale per l'esplorazione umana dello spazio prevista entro le prossime due decadi, come indicato dall'e dalle roadmap dell'e delleIl sistema biogenerativo sarà basato sull'integrazione di diversi organismi come piante, funghi, batteri e cianobatteri in modo da massimizzare l'uso delle risorse disponibili in situ e minimizzare contemporaneamente l'impiego di quelle esogene, riciclando la materia organica prodotta (residui alimentari, colturali e fisiologici). Nell'ambito del progetto"Sappiamo che l'uomo può sopravvivere nello spazio ma la sfida è garantire una permanenza sostenibile di lungo periodo – afferma–. In questo contesto i sistemi biogenerativi di controllo ambientale e supporto alla vita sono essenziali per rigenerare le risorse necessarie all'equipaggio, ridurre al minimo l'approvvigionamento dalla Terra trasferendo al settore spaziale conoscenze e tecnologie innovative da settori tradizionali quali agricoltura, ingegneria, con impatti in termini di sostenibilità ambientale, efficienza energetica ed economia circolare".Tra leanche lo studio di sistemi innovativi per la coltivazione di piante e micro-ortaggi in avamposti planetari; l'impiego di simulanti di suoli lunari e marziani integrati con bioprodotti ottenuti dalla degradazione delle biomasse di scarto; la valutazione degli aspetti di qualità e sicurezza alimentare allo scopo di contribuire al benessere psicofisico dell'equipaggio e lo studio di molecole e prebiotici antistress recuperati dagli scarti; la definizione del contesto e degli scenari anche in vista del supporto tecnologico industriale ad attività di ricerca e realizzazione dei prototipi.