SPAXS, illimity accelera sul factoring

(Teleborsa) - SPAXS annuncia che la futura illimity, oggi Banca Interprovinciale, ha siglato una lettera di intenti con Credimi, attiva in Europa nel factoring digitale. L'accordo riguarda le linee guide dell'attività di collaborazione tra le due società, che si concretizzerà nell'utilizzo da parte di illimity della piattaforma Credimi per l'operatività di factoring.



Grazie alla partnership, illimity accelera nella strutturazione dei servizi dedicati alle imprese con l'obiettivo di avviare l'attività di factoring entro la fine del corrente esercizio, in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto dal piano strategico della nuova banca.





