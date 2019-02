Sparkle (TIM) sigla partnership con Internet.One

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rivolto al settore motorsport e già sperimentato nei principali autodromi europei e al Gran Premio d'Italia.Grazie a telecamere basate su logica Fuzzy, alla telemetria e a un sofisticato sistema di intelligenza artificiale, One.vision permette di riprendere in contemporanea, e con diverse angolazioni di ripresa, decine di auto/moto in pista, fornendo un ausilio fondamentale per la direzione gara, spiega un comunicato. Il sistema mette inoltre a disposizione di ogni veicolo una produzione personalizzata in grado di gestire riprese interne ed esterne con cameracar a 360 gradi e di trasmettere l'esperienza di guida in tempo reale con video di qualita' fino a 8K, utilizzabile per produzioni TV, live streaming e social media.Internet.One è un service provider italo-svizzero attivo nel mercato della banda larga e del cloud computing.