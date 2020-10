Sparkle (TIM), primo operatore in Grecia certificato per uso energie rinnovabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sparkle (Gruppo TIM), primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, annuncia che la sua partecipata in Grecia ha ottenuto la certificazione per l'utilizzo di energie rinnovabili nei data center di Metamorfosis (Atene), Koropi e Chania.Il Certificato di Origine - rilasciato da Hellenic Petroleum ed Edison (ELPEDISON), operatore elettrico greco tra i più attenti ai temi ambientali - attesta che da maggio 2020 il 100% dell'elettricità utilizzata nei data center di Sparkle in Grecia proviene da fonti rinnovabili con azzeramento delle emissioni di carbonio.Ilper il proprio sistema di gestione ambientale confermando ancora una volta l'impegno dell'azienda in materia di sostenibilità.In Grecia Sparkle è leader di mercato nel settore Cloud e Data Center, con una quota del 40% nel business della Colocation e oltre cento clienti tra service provider, system integrator, istituzioni, imprese locali e multinazionali, in continua crescita. La società sta inoltre finalizzando la costruzione del suo quarto data center in Grecia, Metamorfosis II, il cui completamento e ingresso in servizio del primo modulo sono previsti per l'inizio del 2021, dotando il Paese di uno fra i più grandi e avanzati data center "green" europei.Nel corso dell'ultimo biennio Sparkle ha investito nella sostenibilità ambientale di tutti i suoi data center nel Mediterraneo, in Italia e in Turchia oltre che in Grecia, attraverso numerosi interventi in campo energetico volti a migliorarne efficienza, affidabilità e sicurezza.