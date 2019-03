Sparkle (TIM) avvia copertura in Colombia a Bogotà

(Teleborsa) - Sparkle, la società del Gruppo TIM specializzata sui servizi internazionali, ha annunciato una estensione del servizio in America Latina, attraverso una nuova copertura in Colombia e un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Bogotà.



Situato presso il data center di Equinix, il nuovo PoP si aggiunge a quello recentemente aperto a Cartagena, rafforzando le prestazioni del servizio di transito IP globale Tier-1 di Sparkle Seabone e fornendo connettività Internet ad alta velocità al mercato nazionale e a OTT, ISP, content e application provider internazionali.



I nuovi PoP a Cartagena e Bogotá confermano il posizionamento di Sparkle come uno dei principali operatori internazionali nelle Americhe e come prima rete globale Tier-1 in Sud America.



(Foto: Junior Melo CC BY-SA 3.0) © RIPRODUZIONE RISERVATA