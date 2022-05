Sparkle, Elisabetta Romano eletta presidente dell'ITW Global Leaders' Forum (GLF)

(Teleborsa) - Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia l'elezione del suo amministratore delegato Elisabetta Romano come presidente dell'ITW Global Leaders' Forum (GLF). I risultati delle elezioni sono stati comunicati dal GLF in apertura dell'International Telecoms Week (ITW), il più grande evento mondiale dedicato ai manager di tutto l'ecosistema delle telecomunicazioni e delle infrastrutture ICT.

L'ITW Global Leaders' Forum riunisce i leader dei maggiori operatori internazionali del mondo con l'obiettivo di guidare il settore sostenendo priorità comuni per migliorare l'interconnessione e permettere l'erogazione dei nuovi servizi digitali su larga scala e ovunque nel mondo. In qualità di presidente del GLF, Elisabetta Romano svolgerà un ruolo fondamentale nel continuare a realizzare il lavoro collaborativo e la visione strategica dei suoi membri.

"È per me un grande onore essere eletta Presidente di questa prestigiosa associazione", ha commentato Elisabetta Romano, amministratore delegato di Sparkle. "Come membro dell'ITW Global Leaders' Forum, negli ultimi anni ho apprezzato e condiviso appieno i principi che guidano la sua attività e lo straordinario lavoro svolto finora nel promuovere lo sviluppo e la trasformazione in un settore in cui la ‘coopetizione' è fondamentale. Durante il mio mandato, vorrei contribuire alla creazione di valore per una crescita profittevole del settore. Non abbiamo ancora sfruttato tutto il potenziale di Edge e siamo ancora agli albori del Web3 e dell'uso diffuso dell'intelligenza decentralizzata. Dovremmo anche rafforzare le alleanze strategiche con le organizzazioni di settore e attivare nuove collaborazioni con i fornitori di tecnologia. Sono sicura che, riportando la tecnologia al centro del settore, faremo grandi cose insieme e sono entusiasta di fare la mia parte".

Commentando la nomina di Elisabetta Romano, Annabel Helm, Direttore di GLF e GLF Community ha dichiarato: "A nome dei membri del consiglio e della più ampia comunità del GLF, vorrei ringraziare Elisabetta per aver assunto questo ruolo. L'industry è a un punto di svolta e le azioni e il lavoro collaborativo intrapresi all'interno del GLF svolgeranno un ruolo sempre più importante nello sbloccare opportunità di crescita e nella costruzione di un'efficace strategia di coinvolgimento dell'ecosistema. L'esperienza di Elisabetta - che nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli manageriali in diversi segmenti del mercato e delle tecnologie - sarà una grande risorsa per il GLF e per il nostro lavoro per conto dei suoi membri".

Elisabetta subentra a Laurinda Pang, Presidente del Global Customer Success di Lumen, che ha ricoperto il ruolo di presidente del GLF dal 2020.