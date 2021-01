© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo,promosso dalla Fondazione Ortygia Business School per favorire la crescita personale e professionale delle studentesse universitarie del Sud Italia. Il progetto intende offrire alle nuove generazioni strumenti utili per orientare le scelte accademiche e di carriera, valorizzare il merito e promuovere ambizione e fiducia nel futuro.Nell'ambito del progetto, Sparkle ha scelto di accompagnare lo, da sempre regione strategica per l'operatore, che vi ha sviluppato il principale, attraverso i due poli disiciliane iscritte a corsi di laurea magistrale in materie economiche e scientifiche presso l'Università degli Studi di Palermo e l'Università degli Studi di Catania sarannoda altrettante manager di Sparkle in un. Grazie a questo percorso, le studentesse potranno acquisire strumenti utili a comprendere i propri punti di forza e le proprie inclinazioni per proporsi nel mondo del lavoro con maggiore consapevolezza."È un'iniziativa che si inquadra in un più ampio impegno di Sparkle a favore della crescita delle competenze tecnologiche e manageriali in una regione chiave per l'evoluzione delle infrastrutture e dei servizi TLC qual è la Sicilia", ha spiegat, amministratore delegato di Sparkle.L'adesione al progetto YEP conferma inoltre lper lo sviluppo della presenza femminile e lain un settore tecnologico tradizionalmente maschile. Nel 2020 il Gruppo ha lanciato il "Progetto Donna: una iniziativa di inclusione per tutti", un piano triennale volto a promuovere le pari opportunità. Nel Gruppo è attiva anche NoiD, associazione al femminile nata per valorizzare e promuovere uno stile di management inclusivo e orientato al merito.